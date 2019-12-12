«محمد» و «فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 06:41 مساء
رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر (الإنترنت)

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية، محمد بالتمر، تصدر اسمي «محمد» و«فاطمة» قائمة الأسماء الأكثر تداولا للمواليد في ليبيا.

وكتب بالتمر عبر حسابه على موقع «تويتر»: «وفقًا للبحوث الإحصائية التي أجرتها إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية للعام 2019 اسم محمد يتصدر قائمة أسماء المواليد الذكور، واسم فاطمة من الإناث».

ووسط احتفاء كبير بالأمر، لكون الاسم الأكثر تداولا للذكور، هو اسم النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، تساءل مستخدم يحمل حسابه اسم «سرتاوي ليبي» على «تويتر»: «كم عدد سكان ليبيا وكم ذكور وإناث وكم عدد حالات الطلاق وكم عدد الوفيات، كل ذلك مقارنة بآخر عشر سنوات». وختم سؤال بالقول: «معلومات هامة».

الأسماء غير العربية
وكانت مصلحة الأحوال المدنية أصدرت بيانًا، في الثاني من ديسمبر الجاري، بشأن قيد الأسماء غير العربية في السجلات المدنية.

وقال بيان المصلحة: «تابعت مصلحة الأحوال المدنية ردود الفعل، واللبس الذي حصل من تعميمها بخصوص ضوابط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية، مما ترتب عليه استياء من أطياف المجتمع المختلفة كونه قد تم نقله بطريقة مشوهة من تعميمنا المرقوم (إشاري 54/13.3) والصادر بتاريخ 7/10/2019م، والذي أقررنا فيه بأحقية المكونات الثقافية بتسمية أبنائها بما يتماشى مع أعرافهم وتقاليدهم».

وأشارت المصلحة في بيانها إلى أن القرار جاء «استنادا إلى قرار رقم 3 لسنة 2007م بقوله في مادته الأولى: .. ويجوز قيد الأسماء التي يحملها الأصول أو المعبرة عن معاني الأصالة الليبية أو التي توارث نقلها من الأجداد إلى الأحفاد وفقا للتقاليد والعادات الليبية المتعارف عليها..». وذكر البيان أن قرار المصلحة جاء كذلك «انطلاقا من حرصنا على تحقيق وحدة التكامل بين أفراد المجتمع، وتدعيم الكيان الاجتماعي والمساعدة في تماسكه».

وأضافت المصلحة في بيانها: «نؤكد أن مكونات المجتمع الثقافي الليبي من (عرب، أمازيغ، تبو، طوارق) حقهم مكفول بتسمية أبنائهم بأسماء منبثقة عن ثقافتهم، ومعبرة عن أصالتهم. وعليه نؤكد حرصنا بالحفاظ على النسيج المجتمعي، والسلم الأهلي بمختلف مكونات المجتمع الليبي وأطيافه بما يعزز التقارب ويوطد وشائج العلاقات بين أبناء الوطن الواحد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود يوفنتوس لتخطي عقبة ليفركوزن بثنائية في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
6 قتلى في تبادل لإطلاق النار قرب نيويورك
دولى
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة شملت 19 دولة: آثار آيجابية لخفض مستوى الكوليسترول لدى الأشخاص دون 45 عاما