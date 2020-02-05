مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار جنيف»

جانب من اجتماع أعضاء مجلس النواب في طرابلس، 2 مايو 2019 (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد مصدر برلماني عن الدائرة الثالثة عشرة (الزاوية) دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اختيار أعضاء مجلس النواب المشاركين في المسار السياسي للحوار الليبي المقرر انطلاقه في جنيف خلال الأيام المقبلة برعاية البعثة الأممية.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «البعثة تجري تصويتًا لاختيار مرشحين لحوار جنيف عن مجلس النواب من خلال إرسال مندوبين لها إلى طرابلس وطبرق»، مشيرًا إلى أن «مجلس النواب ببنغازي طلب مزيد التوضيح حول أهداف الحوار وآليات عمله وآليات اختيار المستقلين».

وذكر المصدر أنه «في طرابلس أُجريت عملية التصويت لخمس دوائر (طرابلس، مصراتة، الزاوية، الجبل، أوباري)» إلا أنه «لم يشارك فيها قرابة نصف النواب لأسباب متعددة أهمها غياب الشفافية».

وأوضح أنه جرى «إقصاء نواب الدائرة الثامنة (الجبل) التابعين للبرلمان بطبرق من التصويت»، مشيرًا كذلك إلى «اعتراض غالبية نواب الدائرة التاسعة (مصراتة) والدائرة الثالثة عشرة (الزاوية) بشدة حول غياب الشفافية والنزاهة وفساد الآلية».

كما ذكر المصدر أن البعثة الأممية «تتصرف وكأنها بعثة وصاية لا دعم»، معتبرًا أنها «تجري عملية اختيار مرشحين عن مجلس النواب لحوار جنيف بآلية غير واضحة، وبالكثير من الشبهات وتوجيه متعمد للعملية في مسارات بعينها».

وتابع: «على ما يبدو أن الأسماء جاهزة والآلية غطاء والهدف نتيجة معدة مسبقًا». كما ذكر المصدر أيضًا أن «ذات أسلوب الغموض الهدام المتعمد الذي أنتج الفجوات الرهيبة باتفاق الصخيرات، لا تزال البعثة تتبعه وبالتالى لا توقعات لمخرجات مختلفة عبر حوار جنيف».

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إشراك 40 شخصية ليبية في المسار السياسي للحوار الليبي من بينهم 13 عضوًا من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى 14 شخصية أخرى ترشحهم البعثة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء أعضاء اللجنة التي ستمثلها في المسار السياسي، فيما لم يعلن مجلس النواب حتى الآن أسماء ممثليه رغم إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة أنه وجه بالفعل دعوات للمجلسين للمشاركة في المسار السياسي.

بالأسماء: النواب في طرابلس يرشحون خمسة أعضاء لـ«حوار جنيف» المرتقب

لكن مصدرًا برلمانيًّا في طرابلس، قال في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم إن أعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس رشحوا خمسة نواب، عن خمس دوائر من ضمن الـ13 دائرة التي يتشكل منها المجلس، للمشاركة في المسار السياسي بجنيف، منوهًا إلى أن البعثة الأممية أُحيطت علمًا بأسماء النواب الخمسة المرشحين، وتوقع إحالة أسمائهم إلى البعثة خلال يومين.

وقال المصدر إن المرشحين الخمسة هم عمر قرميل عن دائرة الجبل، وعائشة شلابي عن دائرة الزاوية الغربية، ومحمد الرعيض عن مصراتة، وحمودة سيالة عن طرابلس، وعبدالقادر حسن يحيى عن دائرة أوباري - مرزق».