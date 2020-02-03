«النواب» يستمع لإحاطة حومة عن نتائج اللقاء مع المبعوث الأممي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 03 فبراير 2020, 12:19 مساء

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب د.أحميد حومة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن المجلس افتتح جلسته بالاستماع لإحاطة من حومة حول اجتماعه والنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري بالمبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته بالعاصمة التونسية الخميس الماضي حول لقاء جنيف وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

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وفي تصريحات عقب لقائه مع المبعوث الأممي الخميس الماضي، قال حومة إنه نقل كل تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري، واللجان التي ستنبثق من الأطراف، والنتائج المتوقعة منه، حسب بيان منشور على موقع المجلس الإلكتروني.

وفي 10 يناير الجاري، أعلن سلامة توجيهه رسالتين لمجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري في جنيف، كما التقى النويري في 12 يناير لإطلاعه على الخطوط العريضة للحوار السياسي.

وكان مجلس النواب طالب في 21 يناير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوضيح آلية اختيارها الشخصيات الليبية التي ستشارك في المسار السياسي للحوار الليبي، وقرر تفويض النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، بالسفر إلى تونس لمقابلة البعثة الأممية.

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