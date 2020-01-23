النويري وحومة يبحثان مع سلامة المسار السياسي للحوار الليبي

غسان سلامة (يسار) وإلى جواره عضوي مجلس النواب خلال اجتماعهم في تونس، 23 يناير 2020. (مجلس النواب).

أطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة، على إحاطة مفصلة حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد الأحد الماضي.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة إنه نقل خلال اللقاء الذي جمعه بسلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في العاصمة التونسية، مساء الخميس، كافة تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه، حسب بيان منشور على موقع المجلس الإلكتروني.

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وأعلن سلامة في 10 يناير الجاري توجيهه رسالتين لمجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري في جنيف، كما التقى النويري في 12 يناير لإطلاعه على الخطوط العريضة للحوار السياسي.

وكان مجلس النواب طالب في 21 يناير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوضيح آلية اختيارها الشخصيات الليبية التي ستشارك في المسار السياسي للحوار الليبي، وقرر تفويض النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، بالسفر إلى تونس لمقابلة البعثة الأممية.