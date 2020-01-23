النويري وحومة يبحثان مع سلامة المسار السياسي للحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 10:52 مساء
غسان سلامة (يسار) وإلى جواره عضوي مجلس النواب خلال اجتماعهم في تونس، 23 يناير 2020. (مجلس النواب).

أطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة، على إحاطة مفصلة حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد الأحد الماضي.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة إنه نقل خلال اللقاء الذي جمعه بسلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في العاصمة التونسية، مساء الخميس، كافة تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه، حسب بيان منشور على موقع المجلس الإلكتروني.

اقرأ أيضا مجلس النواب يطالب البعثة الأممية بتوضيح آلية اختيارها المشاركين بالمسار السياسي

وأعلن سلامة في 10 يناير الجاري توجيهه رسالتين لمجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري في جنيف، كما التقى النويري في 12 يناير لإطلاعه على الخطوط العريضة للحوار السياسي.

وكان مجلس النواب طالب في 21 يناير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوضيح آلية اختيارها الشخصيات الليبية التي ستشارك في المسار السياسي للحوار الليبي، وقرر تفويض النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، بالسفر إلى تونس لمقابلة البعثة الأممية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوينغ: طائرات 737 ماكس لن تعاود التحليق قبل شهر مايو بعد تسببها في خسارة أكثر من...
اقتصاد
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
50 ألف دينار دعما للملاكمين بريبش والزناد
رياضة محلية
مشادة بين الرئيس الفرنسي والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
دولى
رئيس هيئة الأركان الفرنسية: قتل سليماني في العراق «لم يكن فكرة جيدة»
دولى
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
باشاغا يعلق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
ليبيا
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان