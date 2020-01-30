افتتاح قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد بعد صيانته

قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته وتطويره. (الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، إعادة فتح قسم الإسعاف والطوارئ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحوير التي انطلقت خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، لـ«بوابة الوسط» أن افتتاح القسم يأتي في إطار المساعي التي تقوم بها إدارة المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وذكر التويجر أن أعمال الصيانة والتحوير جرت حسب المواصفات المطلوبة مع إقامة غرفة عمليات صغرى داخل قسم الإسعاف والطوارئ وكل ما يلزم الإنعاش مع توفير بعض الأجهزة الطبية المهمة.

يشار إلى أن المجلس البلدي بني وليد وقَّع في شهر نوفمبر 2019 عقدا مع صندوق دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصيانة عدة أقسام بمستشفى بني وليد العام.