مذكرة تفاهم بين مركزي تنمية الصادرات الليبي و«النهوض» التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 12:32 صباحا
وفد مركز تنمية الصادرات الليبي خلال زيارته لمركز النهوض بالصادرات التونسي، 29 يناير 2020. (مركز تنمية الصادرات)

زار مدير عام مركز تنمية الصادرات، محمد الديب، برفقة مستشار شؤون التعاون الدولي والفني عماد الكراشو، ومدير مكتب المدير العام  حاتم النائلي، أمس الأربعاء، مركز النهوض بالصادرات التونسي، بهدف مناقشة البرنامج التنفيذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين المركزين.

كما هدفت الزيارة إلى تقريب وجهات النظر و تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة التي تدعم البنية التحتية لصناعة التصدير والمصدرين، كما اجتمع الوفد الليبي مع مدير عام مركز النهوض بالصادرات التونسي يوسف ناجي، حسب بيان منشور على صفحة المركز الإعلامي لمركز تنمية الصادرات على موقع «فيسبوك».

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وخلص الاجتماع إلى وضع برنامج تنفيذي لعامي (2020-21) خاص بمذكرة التفاهم الموقعة بين المركزين في السابق، على أن يتم توقيع البرنامج غدًا الخميس بحضور وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الدكتور علي العيساوي، ووزير التجارة التونسي عمر الباهي.

وأشار بيان المركز إلى أن البرنامج التنفيذي «سيعمل على إعطائه دفعة قوية في الاتجاه الصحيح لنفاذ الصادرات الليبية الى الأسواق العالمية».

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