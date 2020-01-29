عقيلة صالح يدعو النواب لحضور جلسة الإثنين المقبل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 10:45 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين المقبل الموافق 3 فبراير في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي للحوار الليبي نهاية الشهر الجاري في جنيف، كانت محورًا لمناقشات المجلس الأخيرة، حيث كلف  المجلس النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة بالتواصل مع البعثة الأممية في هذا الشأن.

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والتقى حومة والنويري في العاصمة التونسية غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، في 23 يناير لنقل تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري، واللجان التي ستنبثق من الأطراف، والنتائج المتوقعة منه.

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