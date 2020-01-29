رئيس البرلمان النمساوي: حل الأزمة الليبية سيكون صعبا للغاية إذا لم تتحدث أوروبا بصوت واحد

رئيس البرلمان النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا. (آكي)

نبه رئيس البرلمان النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا، إلى أنه إذا لم تتحدث أوروبا بصوت واحد حيال ليبيا فإن حل مشكلاتها سيكون «أمرا صعبا للغاية»، داعيا الأوروبيين إلى ضرورة الاستفادة من المعرفة الإيطالية للوضع في ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال سوبوتكا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو بقصر «مونتشيتّوريو» في روما، اليوم الأربعاء، إن «لدى إيطاليا إلمام كبير بليبيا، الأمر الذي لا يتم توظيفه دائمًا بإطار صحيح ضمن الإتحاد الأوروبي».

وأضاف سوبوتكا «من الواضح أن أوروبا إذا لم تستطع التحدث بصوت واحد، فسيستمر حل مشكلات ليبيا أن يكون أمرًا صعبًا للغاية». وأردف قائلا: «أعتقد أن معرفة إيطاليا بليبيا يجب أن تكون أكثر توظيفًا من قِبل الاتحاد الأوروبي».

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن تطورات الأوضاع في ليبيا كانت أحد الموضوعات التي تطرق إليها رئيس البرلمان النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا ورئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو.