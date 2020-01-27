ميركل وأمير قطر يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 09:22 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأمير قطر تميم بن حمد, (الإنترنت)

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مع أمير قطر تميم بن حمد، الإثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها على المنطقة، وشدد الجانبان على «ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة وإفساح المجال للحوار؛ حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المستشارة الألمانية بأمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

فيما أكد بن حمد خلال الاتصال «دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين».

ودخل وقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ بدءا منذ 12 يناير الجاري، وتم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، الذي عقد في 19 من الشهر نفسه..
 

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