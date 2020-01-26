بعثة الأمم المتحدة تدين استهداف مطار معيتيقة بـ«صاروخي غراد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 08:51 مساء

دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «بأشد العبارات»، الهجوم الذي «أصاب اليوم مطار معيتيقة بصاروخي غراد» وأدى إلى إصابة شخصين مدنيين على الأقل، وإحداث أضرار في مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة، بحسب بيان للبعثة اليوم.

وشددت البعثة على أن قصف الأهداف المدنية لاسيما المرافق العامة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن مليوني من سكان العاصمة حرموا من منفذهم الجوي الوحيد جراء الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة.

البعثة الأممية تدين «الانتهاكات المستمرة» لحظر التسليح في ليبيا وتحذر من «انهيار» الهدنة

وفي وقت سابق أمس، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن «أسفها الشديد وإدانتها الانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد» خلال مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الجاري.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الجاري، بموافقة حكومة الوفاق والقيادة العامة أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، وأعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها، مؤكدة أن «هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل بعض الدول بينها دول شاركت في مؤتمر برلين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
«تعليم الوفاق» تستطلع مخاوف طلاب الثانوية العامة في جلسة حوارية
ليبيا
بيان هام لمؤسسة النفط يرصد آثار إقفال موانئ التصدير على إنتاج الخام والمشتقات ...
ليبيا
الخمسي: لهذا السبب سيرتبك منتخب ليبيا
رياضة محلية
فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي