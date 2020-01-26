بعثة الأمم المتحدة تدين استهداف مطار معيتيقة بـ«صاروخي غراد»

دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «بأشد العبارات»، الهجوم الذي «أصاب اليوم مطار معيتيقة بصاروخي غراد» وأدى إلى إصابة شخصين مدنيين على الأقل، وإحداث أضرار في مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة، بحسب بيان للبعثة اليوم.

وشددت البعثة على أن قصف الأهداف المدنية لاسيما المرافق العامة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن مليوني من سكان العاصمة حرموا من منفذهم الجوي الوحيد جراء الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة.

البعثة الأممية تدين «الانتهاكات المستمرة» لحظر التسليح في ليبيا وتحذر من «انهيار» الهدنة

وفي وقت سابق أمس، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن «أسفها الشديد وإدانتها الانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد» خلال مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الجاري.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الجاري، بموافقة حكومة الوفاق والقيادة العامة أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، وأعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها، مؤكدة أن «هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل بعض الدول بينها دول شاركت في مؤتمر برلين».