«بركان الغضب» تعلن خرقين لوقف إطلاق النار في أبوقرين وطرابلس

الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، خرقين لوقف إطلاق النار نفذتهما القوات التابعة للقيادة العامة اليوم الأحد.

وقال قنونو إن قوات القيادة العامة «خرقت مجددًا وقف إطلاق النار بمحاولتها البائسة للتقدم تجاه أبوقرين (جنوب مصراتة)»، مشيرًا إلى أن قوات الوفاق «تحافظ على تمركزاتها وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية باتجاه الوشكة»، حسب الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت إلى أن قوات القيادة العامة «قصفت صباح اليوم، بقذائف عشوائية، بداية طريق المشروع بالعاصمة طرابلس». ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الأنباء من مصدر مستقل.

ويقول المبعوث الأممي غسان سلامة، غسان سلامة، إن الهدنة في ليبيا لازالت صامدة، لكنه يؤكد في نفس الوقت وجود خروقات يصل عددها إلى 50 خرقًا تحاول البعثة توثيقها ومعالجتها ووقفها، وفق تصريحات لقناة «فرانس 24» الخميس.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في 12 يناير الجاري في استجابة لمبادرة دعا إليها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في موسكو في الثامن من يناير الجاري.