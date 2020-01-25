المؤسسات التعليمية في البوانيس تتسلم صكوك الميزانية التشغيلية لها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 02:54 مساء
خلال عملية تسليم الصكوك لمديري المؤسسات التعليمية في البوانيس، 23 يناير 2020 (صفحة وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»)

تسلم مديرو المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم ببلدية البوانيس، صكوك الميزانية التشغيلية لها، من مراقب التعليم بالبلدية مصطفى حسن.

وأعلن حسن توزيع الصكوك على كل المؤسسات التعليمية المستهدفة، والبالغ عددها عشر مؤسسات، وفق ما نشرته صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني على فيسبوك، اليوم السبت.

وأكد مراقب التعليم بالبوانيس، على مديري المدارس خلال عملية تسليم الصكوك، ضرورة الالتزام والتقيد ببنود الصرف المحددة في المادة (40) من لائحة تنظيم المؤسسات التعليمية وذلك لضمان صرفها في الأوجه المخصصة لها والمعتمدة من الوزارة.

وتنص المادة المشار إليها، على أن الميزانية «خصصت للإنفاق على أعمال النظافة والصيانة الخفيفة الطارئة وتوفير مواد الامتحانات وسداد إيجارات النقل وتوفير مستلزمات النشاط المدرسي والهدايا التشريعية للطلاب».

وأوضح حسن بأن هذه الميزانية ستساعد مديري المؤسسات التعليمية في معالجة عديد الصعوبات التي تواجههم.

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