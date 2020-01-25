«راس لانوف لتصنيع النفط» تتابع تنفيذ محطتي تحلية مع «سيدم» الفرنسية

جانب من المباحثات (صفحة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز على فيسبوك)

واصلت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، مباحثاتها، مع شركة سيدم الفرنسية، لمناقشة آخر تطورات إقامة محطتين لتحلية المياه بالمدينة.

وشملت المباحثات، وفق ما نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي يقضي بإقامة المحطتين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين أول من أمس، عبر الدائرة المغلقة، بين ممثلين للشركة الفرنسية، وأعضاء اللجنة المكلفة لمتابعة تنفيذ محطتي التحلية.

ويستهدف المشروع تغطية احتياجات المجمع الصناعي من المياه بأنواعها، وكذلك تلبية احتياجات المنطقة السكنية من المياه المحلاة في المستقبل عند حدوث أي طارئ فني أو نقص في إمدادات مشروع النهر الصناعي