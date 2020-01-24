ضبط مشتبهين بحرق مكتب هيئة الثقافة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 24 يناير 2020, 01:25 مساء
احتراق مكتب هيئة الثقافة في سرت، 15 يناير 2020، (الإنترنت)

ضبطت إدارة البحث الجنائي سرت أشخاصا مشتبها في وقوفهم وراء حرق مكتب الهيئة العامة للثقافة في المدينة.

وأوضحت مصادر داخل المكتب، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الأمن حقق مع موظفين، كما أوقف آخرين منذ وقوع الحادث في 16 يناير الجاري.

واستخدم مجهولون الوقود لإشعال النيران في المبنى، لتأتي النار على طوابقه الثلاثة إضافة إلى الدور الأرضي، والتي تضم «مقرا للصالون الثقافى والاستعلامات، وراديو سرت الثقافي، وراديو أمواج سرت الشبابي ومكاتب إدارية».

وأشار المصدر إلى أن المبنى دمر بالكامل وتوقفت كل الأعمال فيه، في حين بدأ أفراد البحث الجنائى ومديرية الأمن إجراء التحقيق ومعاينة المقر، كما زار رئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت وعدد من الأعضاء المكتب للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت به.

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