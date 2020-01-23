«وزاري الجوار الليبي» يدعو الأطراف الليبية إلى الانخراط في مسار الحوار السياسي بعيدا عن التدخلات الخارجية

المشاركون في اجتماع دول الجوار الليبي بالعاصمة الجزائرية، 23 يناير 2020. (فرانس برس)

دعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا خلال اجتماعهم في الجزائر، اليوم الخميس، الأطراف الليبية للانخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيدا عن أية تدخلات خارجية.

وأعرب الوزراء في البيان الختامي لاجتماعهم عن «انشغالهم العميق إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول الجوار»، وأكدوا «ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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كما أعربوا عن تطلعهم إلى أن «يهتدي الأشقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم، بعيدا عن أية حلول عسكرية أو تدخلات أجنبية بما فيها المرتزقة والميليشيات، تمكن من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها».

وشدد وزراء الخارجية على «رفضهم القاطع للإرهاب والعنف أيا كان شكله ومصدره»، ودعوا الليبيين إلى «العودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

كما أكدوا دعمهم الجهود والمبادرات الرامية «لإيجاد حل للأزمة الليبية، ولمخرجات مؤتمر برلين»، وشددوا على «الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وكافة دول المنطقة، بما فيها الساحل».

وأشاد المشاركون في بيانهم بالجهود «التي بذلتها الجزائر خلال الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر برلين، والتي تجسدت في زيارات العديد من الوفود رفيعة المستوى إلى الجزائر من بينها وفود ممثلة للأطراف في الأزمة الليبية»، كما أشادوا بإعلان الجزائر خلال مؤتمر برلين عن استعدادها لاحتضان «لقاءات بين الأشقاء الليبيين لتقريب وجهات النظر بينهم».

يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان، إلى جانب مالي، كما حضره وزير الخارجية الألماني ألمانيا هايكو ماس، لتقديم عرض حول نتائج مؤتمر برلين. وناقش الاجتماع التشاوري التطورات الأخيرة في ليبيا وتداعياتها على دول الجوار، والسبل الكفيلة لتقديم الدعم إلى ليبيا لتجاوز أزمتها.