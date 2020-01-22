السفارة البريطانية تطالب بـ«فك الحصار» عن المنشآت النفطية

بئر تابعة لحقل أبو الطفل في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت).

دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا إلى ضرورة فك «الحصار المفروض على منشآت النفط في ⁧‫ليبيا‬⁩ الذي يُضر بالعمليات النفطية، وعمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل خطير».

وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء إنها قلقة من تعليق إنتاج النفط وإغلاق خمسة موانئ، ما يزيد من الحالات التي تحتاج إلى إعانة إنسانية وتضر بالاقتصاد الليبي، مشددة على ضرورة أن تستأنف مؤسسة النفط أعمالها «على الفور».

وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011 بعد توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي، وهو الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا وإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، بعد إصدار تعليمات بإيقاف التصدير إلى جانب إغلاق خط أنابيب، بينما الإمدادات العالمية الوفيرة قد تعوض خسارة الصادرات من ليبيا.