تراجع العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 12:02 مساء

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية الأحد.

وهبطت العملة الأميركية إلى 4.51 دينار، مقابل 4.58 دينار بفارق سبعة قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع سعر صرف اليورو إلى 4.93 دينار، مقابل 5.03 دينار، بفارق عشرة قروش، كما انخفض الجنيه الإسترليني بفارق سبعة قروش مسجلا 5.83 دينار، مقارنة بـ5.90 دينار.

وهبطت الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.77 دينار، مقارنة بـ0.78 دينار أمس، فيما تراجع الدينار التونسي بفارق قرشين اثنين مسجلا 1.61 دينار مقابل 1.63 دينار أمس.
 

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