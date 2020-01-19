«رويترز»: مسودة بيان مؤتمر برلين تحث على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية

ذكرت وكالة «رويترز» أن مسودة البيان الختامي لقمة برلين المقررة الأحد «حثت جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية».

وحسب «رويترز»، فإن «المسودة تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي»، مشيرة إلى أنه «ستجري مناقشة المسودة خلال القمة».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» السبت، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».

جاء ذلك بعد يوم واحد من دخول محتجين ميناء الزويتينة النفطي وإعلان إغلاقه، وذلك بعد إصدار بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، جاء فيه أن عزم مصدري هذا البيان «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، مطالبين بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».