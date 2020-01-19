السراج يدعو لنشر «قوة حماية دولية إذا لم ينه حفتر هجومه»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 08:30 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى «نشر قوة حماية دولية» في ليبيا، في حال استأنف الجيش التابع للقيادة العامة الأعمال القتالية، وذلك قبل ساعات من انطلاق مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وقال السراج في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية قبل القمة التي تعقد في برلين «إذا لم ينه خليفة حفتر هجومه، سيتعين على المجتمع الدولي التدخل عبر قوة دولية لحماية السكان المدنيين الليبيين»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضاف «سنرحب بقوة حماية ليس لأنّه يجب أن نكون محميين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكان المدنيين الليبيين الذين يتعرضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر». مشيرا إلى أنّه «يتوجب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء أكان الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية».

ويبحث المجتمع الدولي الأحد في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة يمثلون كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)،  وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. 

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