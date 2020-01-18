بلدية إمساعد تستلم 30 صندوق قمامة من الحكومة الموقتة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 18 يناير 2020, 08:26 مساء
بلدية إمساعد تستلم 30 صندوق قمامة من الحكومة الموقتة, 18 يناير 2020 (الإنترنت)

تسلمت بلدية إمساعد 30 صندوقا خاصا بالقمامة من الحكومة الموقتة، وفق عميد البلدية صالح أمعوض.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تسلم شاحنتين كبيرتين وحديثتين لنقل القمامة وشاحنتين لسحب المياه السوداء.

وأضاف المكتب، أن بلدية إمساعد تسعى منذ تأسيسها  لتكوين بنية أساسية سليمة وإنشاء مبانٍ حديثة على اعتبار أن مدينة إمساعد مدينة حدودية وتفتقد لإمكانات كثيرة.

وتابع المكتب أن بلدية إمساعد أنشأت عددا من الطرق الخدمية والمباني الحديثة والمجهزة، منها مقر لبلدية إمساعد ومدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ومستشفى عام ومصرف وعدد من المؤسسات الخدمية.

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