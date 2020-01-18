إردوغان يدعو أوروبا لـ«دعم التدخل التركي في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 04:18 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقالة نشرتها «بوليتيكو الأوروبية»أن التطورات الأخيرة في ليبيا تشير إلى أن بعض القادة الأوروبيين ما زالوا لم يأخذوا العِبر، مشددًا على ضرورة أن يُظهر الاتحاد الأوروبي للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية، مضيفًا: «مؤتمر السلام في برلين يمثل خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق هذا الهدف، ومن ناحية أخرى، ننتظر من القادة الأوروبيين التحدث بشكل أقل، واتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة».

وأضاف الرئيس التركي: «إذا أخذنا بعين الاعتبار إمكانية أن تكون أوروبا أقل رغبة في تقديم دعم عسكري إلى ليبيا، فإن التعاون مع تركيا التي تعهدت أصلًا بتقديم دعم عسكري، يعد الخيار الأمثل»، مشيراً إلى أن «تركيا تدعم بشكل تام الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وتعهّدت بحمايتها من الانقلابيين في إطار اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري الأخيرة».

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كما شدّد إردوغان على أن «أوروبا تقف اليوم في مفترق طرق وعلى هذه العتبة التاريخية، يجب على الساعين لتحقيق السلام أن يتحلوا بالشجاعة ويبذلوا قصارى جهدهم لإنهاء العنف»، وختم إردوغان بالقول: «يمكن لأوروبا أن تثق بصديقتها وحليفتها القديمة تركيا من أجل الوصول إلى هذا الهدف».

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