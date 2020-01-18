غسان سلامة: مؤتمر برلين يركز على وقف كل التدخلات الخارجية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 01:20 مساء
المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت).

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة «وقف كل التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا» ،مؤكدا أن هذا هو أحد أهداف مؤتمر برلين المقرر عقده غدا الأحد.

وقال سلامة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، اليوم السبت، عشية المؤتمر الدولي الذي تستضيفه برلين إن «كل تدخّل خارجي يمكن أن يكون لديه تأثير المخدّر على المدى القصير»، في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي، بمبادرة قامت بها موسكو وأنقرة.

اقرأ أيضا: مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟

واعتبر المبعوث الأممي أن ما هو قائم في ليبيا حاليا «مجرّد هدنة، نريد تحويلها إلى وقف فعلي لإطلاق النار، مع رقابة وفصل (بين طرفي النزاع) وإعادة انتشار الأسلحة الثقيلة (خارج المناطق المدنية)»، مشددا على ضرورة أن تصمد هذه الهدنة لأطول فترة ممكنة.

ومن المنتظر أن يتوجه إلى برلين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج  وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بدعوة من المستشارة الألمانية، فيما تحضر من دول الجوار العربي كلا من مصر والجزائر، وتغيب تونس التي طالبت حكومة الوفاق بتوجيه الدعوة إليها مع قطر، وهو مالم يتقرر حتى الآن.

وفي الوقت الذي تشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، تحضر خمس دول أخرى هي ألمانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وتركيا، بالإضافة إلى الجزائر والكونغو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار
اقتصاد
عميد بلدية تازربو لـ«الوسط»: نقص الأطباء والمعلمين أبرز مشكلاتنا
ليبيا
توقعات بمعدل نمو ضعيف في ليبيا خلال 2020
ليبيا
تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
بعد هجوم حاد من نواب تونسيين.. الغنوشي: زيارة تركيا بحثا عن السلام في ليبيا لا ...
ليبيا
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
في العدد 217 من جريدة «الوسط»: برلين تعيد الملف الليبي إلى البيت الأوروبي.. ...
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة