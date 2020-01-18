غسان سلامة: مؤتمر برلين يركز على وقف كل التدخلات الخارجية في ليبيا

المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت).

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة «وقف كل التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا» ،مؤكدا أن هذا هو أحد أهداف مؤتمر برلين المقرر عقده غدا الأحد.

وقال سلامة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، اليوم السبت، عشية المؤتمر الدولي الذي تستضيفه برلين إن «كل تدخّل خارجي يمكن أن يكون لديه تأثير المخدّر على المدى القصير»، في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي، بمبادرة قامت بها موسكو وأنقرة.

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واعتبر المبعوث الأممي أن ما هو قائم في ليبيا حاليا «مجرّد هدنة، نريد تحويلها إلى وقف فعلي لإطلاق النار، مع رقابة وفصل (بين طرفي النزاع) وإعادة انتشار الأسلحة الثقيلة (خارج المناطق المدنية)»، مشددا على ضرورة أن تصمد هذه الهدنة لأطول فترة ممكنة.

ومن المنتظر أن يتوجه إلى برلين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بدعوة من المستشارة الألمانية، فيما تحضر من دول الجوار العربي كلا من مصر والجزائر، وتغيب تونس التي طالبت حكومة الوفاق بتوجيه الدعوة إليها مع قطر، وهو مالم يتقرر حتى الآن.

وفي الوقت الذي تشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، تحضر خمس دول أخرى هي ألمانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وتركيا، بالإضافة إلى الجزائر والكونغو.