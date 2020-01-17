رئيس البرلمان الأوروبي: مشاركة السراج وحفتر في مؤتمر برلين نجاح لدبلوماسية بروكسل

رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي. (آكي)

قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الجمعة، إن «مشاركة فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) والجنرال خليفة حفتر (القائد العام للجيش) في مؤتمر برلين بمثابة نجاح للدبلوماسية الأوروبية»، وأكد أن حضور طرفي النزاع في ليبيا «دليل على أن الاتحاد الأوروبي عندما يتصرف بطريقة موحدة، فإن صوته يكون مسموعًا على الساحة الدولية».

وشدد ساسولي، القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، على «ضرورة مواصلة الضغط على الأطراف الليبية لتأكيد وقف إطلاق النار باتفاق رسمي»، وأضاف: «هذا هو الهدف الذي ينبغي العمل من أجله، في ضوء مؤتمر برلين حيث سيقدم الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وتابع رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي: «يجب أن نكون مستعدين لاستخدام كل أداة تحت تصرفنا، المدنية والعسكرية على حد سواء، تحت مظلة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار، وحث الجميع على حظر توريد الأسلحة» إلى ليبيا، واستكمل: إنها «مقدمات أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد وبدء حوار سياسي بين جميع المكونات الليبية».

وأعلن السراج مشاركته في مؤتمر برلين، فيما لم يعلن المشير حفتر إلى الآن موقفه من المشاركة، لكن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي زار بنغازي أمس، قال إن حفتر «ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد، ويرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة».

وتستضيف برلين الأحد المقبل، زعماء وممثلي دول الجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.