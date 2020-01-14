رئيس البرلمان الأوروبي: توقع إنهاء الأزمة الليبية «بسرعة» ليس على جدول أعمال أي شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 09:52 مساء
رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي. (آكي)

قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إن «توقع إنهاء المسألة (الأزمة الليبية) بسرعة ليس على جدول أعمال أي شخص»، لافتا إلى أن «عملية برلين مستمرة، فنحن في خضم المفاوضات.. كلنا نعمل لكي تتحقق الهدنة في برلين وأن تكون قوية.. إن لم يحدث ذلك، فلن تفتح الطريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

وتابع ساسولي، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي في ستراسبورغ، نقلتها وكالة «آكي»، أن هناك الآن التزاما كبيرا بشأن الخطوة الأولى، وهي هدنة قوية «إذا كانت هذه الفرضية غير متوافرة، فسيكون من الصعب إيجاد مبادرات قادرة على تعزيز السلام وبدء عملية تفاوض».

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وأضاف: «يبدو أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه، لأن الاتحاد الأوروبي أطلق فكرة الهدنة، وتبناها العديد من الأطراف الفاعلة»، لافتا إلى أن تركيا وروسيا تضغطان من أجل حدوث ذلك.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الأوروبية والجهات المعنية بالصراع الليبي تسير في الاتجاه نفسه، وأظن أن الطرفين المتصارعين، يجب أن يحاطا علما بهذا، ويستمعا لنداء المواطنين الذين يطلبون السلام.

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