الإليزيه: ماكرون سيشارك في مؤتمر برلين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح مركز اجتماعي ثقافي رياضي في أبيدجان، 21 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد لمناقشة الصراع الليبي، حسب بيان قصر الإليزيه اليوم الخميس، الذي نقلته وكالة الأنباء «رويترز».



ومن المقرر أن يحضر المؤتمر مسؤولون كبار من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا وتركيا ومصر والجزائر. وأمس، صرح ماكرون بأنه يدرس إمكانية مشاركته في المؤتمر، قبل أن يحسم بهذا الإعلان أمره بالمشاركة فيه.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في أن يكون المؤتمر «مفيدًا»، إذ قال: «هدفي أن نعقد اجتماعًا مفيدًا، نحن ملتزمون تمامًا بالحد من النفوذ الخارجي، وبمحاولة المصالحة قدر ما نستطيع».