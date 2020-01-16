برلماني أوروبي يطالب بضرورة إرسال بعثة أوروبية إلى ليبيا

رئيس الوفد الخاص بالمغرب في البرلمان الأوروبي، أندريا كوتسولينو. (آكي)

اعتبر برلماني أوروبي أن إرسال بعثة من قبل الإتحاد الأوروبي إلى ليبيا غدا «ضرورة ملحة»، وذلك بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس برعاية روسية - تركية.

وقال رئيس الوفد الخاص بالمغرب في البرلمان الأوروبي، أندريا كوتسولينو خلال خطاب ألقاه في الجلسة العامة حول ليبيا: «في خضم الوضع المأساوي في ليبيا، لا يمكن للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن يقفوا مكتوفي الأيدي والاكتفاء بالتفرّج»، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

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وأضاف: «يجب أن يقدموا فوراً على عمل مشترك يقود إلى وقف فعّال لإطلاق النار، إجراء حوار سياسي شامل، مصالحة واستقرار ديمقراطي»، وأوضح أنه «ينبغي إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والحوار، دعما لعملية برلين وبالتشاور التام مع الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة».

وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن «هذه الأزمة قد استمرت فترة طويلة مع عواقب وخيمة على جميع الشعب الليبي». واختتم بالقول: «يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي موحدا، التحدث بصوت واحد واتخاذ تدابير فعالة لاستعادة السلام في منطقتنا».

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، بدفع من إيطاليا، بدأ التفكير في إرسال بعثة حفظ سلام أوروبية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وفق تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو.