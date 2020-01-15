السراج يتلقى دعوة لحضور مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 03:01 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وجدد ماس موقف بلاده الداعم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أهمية العودة للمسار السياسي، وفقا لمقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال المؤتمر الذي سيعقد الأحد المقبل، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك».

وأمس، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن كلا من السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان لحضور مؤتمر برلين، كاشفة عن الدول التي ستشارك فيه وهي أميركا، وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر، كما سيحضر ممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

واستضافت موسكو، الإثنين الماضي، مفاوضات حول توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الأحد، ووقع وفد حكومة الوفاق وثيقة الاتفاق، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون التوقيع، ثم أعلنت موسكو أن حفتر يحتاج إلى «يومين» إضافيين لدراسة الوثيقة، وعقد استشارات محلية بشأنها. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء إن محادثات موسكو حول ليبيا هي تحضير لمؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل.

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