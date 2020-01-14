ورشة توعوية لأولياء الأمور في سبها بتأثير الحروب على الأطفال

فعاليات الورشة التوعوية لأولياء الأمور في سبها بتأثير الحرب على الأطفال. (تصوير: رمضان كرنفودة)

تتواصل في مدينة سبها هذه الأيام فعاليات ورشة عمل توعوية تستهدف تعريف أولياء الأمور بتأثير الحروب على الأطفال ينظمها «منتدى ارتقاء ليبيا» بدعم من المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان «أطفال بلا حروب».

وقال مدير «منتدى ارتقاء ليبيا» أحمد الفرجاني لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الورشة تهدف إلى تعريف أولياء الأمور بكيفية الكشف المبكر عن تأثير الحرب على سلوك الأطفال، لافتا إلى أن الورشة سيجرى من خلالها تقديم عدة محاضرات تستهدف أولياء الأمور في أحياء منطقتي المنشية والطيوري وتعريفهم بكيفية التعامل مع الأطفال وسلوكياتهم التي يمكن ملاحظتها خلال الحرب.

وأضافت المدربة في الورشة التوعوية، ليلى إبراهيم لـ«بوابة الوسط» أن محاور الورشة تتضمن التعريف بمفهوم الثقة بالنفس والفرق بين الثقة والغرور وأسباب ضعف الثقة، ومتى تهتز الثقة بالنفس.

وتشهد ليبيا منذ العام 2011 جولات من الحروب في مختلف مناطق البلاد والتي أثرت سلبا على نفسية الأطفال والمواطنين فضلا عن أنها خلفت موجات نزوح وتهجير وتدمير للبنى التحتية والممتلكات الخاصة.