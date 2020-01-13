الخارجية الروسية تعلن وصول ممثلي الأطراف الليبية إلى موسكو

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بدء المفاوضات الروسية - التركية بين وزراء الخارجية والدفاع في الدولتين في موسكو، وسينضم إليهم فيما بعد ممثلو الأطراف الليبية، الذين وصلوا إلى دار استقبال بالخارجية الروسية، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

ونقلت «سبوتنيك» عن زاخاروفا قولها: «وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بين رئيسي روسيا وتركيا، بدأت محادثات على مستوى وزراء الخارجية والدفاع بشأن التسوية الليبية اليوم في دار استقبال وزارة الخارجية، ووصل ممثلو الأطراف الليبية وسينضمون إلى المفاوضات لاحقًا».

وسبق أن صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، بأن السراج وحفتر سيلتقيان «بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملف»، لافتًا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين أيضًا على الأرجح بصفتهم مراقبين في المحادثات.

وكان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد، وقد لقي ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.