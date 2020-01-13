وفد حكومة الوفاق يصل إلى موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 10:55 صباحا

أعلن وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الإثنين وصول وفد حكومة الوفاق إلى موسكو للمشاركة في المفاوضات المزمع عقدها مع وفد القيادة العامة، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

ونقلت الوكالة عن سيالة قوله إن «الوفد في موسكو» حاليا، دون أن يعطي تفاصيل حول ما إذا كان لديه إطلاع على نص الاتفاق المطروح للتفاوض.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن «رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، سيصلان موسكو؛ لتوقيع اتفاق حول تفاصيل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد».

كما صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، بأن السراج وحفتر سيلتقيان «بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملفّ»، لافتا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين أيضا على الأرجح بصفتهم مراقبين في المحادثات، إضافة إلى حضور وزيري الخارجية والدفاع التركيين مولود غاويش أوغلو وخلوصي أكار.

وكان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد، وقد لقى ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية.

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