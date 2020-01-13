بوالخطابية يبحث وضع آلية تنظم اللوحات الإعلانية والدعائية داخل طبرق

اجتماع المجلس التسييري لبلدية طبرق, 12 يناير 2020 (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع أعضاء المجلس ومدير مكتب التراخيص، إمكانية وضع آلية تنظم عمل اللوحات الإعلانية والدعائية داخل البلدية.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، ناقش الاجتماع إمكانية تحديد المواقع وتصنيفها ووضع المواصفات للوحات الإعلانية، في إطار تجميل المدينة وتنظيم الدعاية والإعلان داخل بلدية طبرق.

وأضاف المكتب أن إيراد هذه اللوحات سيكون من صالح بلدية طبرق لكي يتم استثماره وصرفه على المشاريع الصغرى والمتوسطة بالمدينة كالتعشيب والطلاء والترميم وغيرها.

حضر الاجتماع عضو المجلس السيد عبدالكريم بوطابونه، ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية مسعود الوهراني والمهندس نصر شرح البال مدير مكتب المشروعات، ورئيس مكتب الرخص عمر القذافي.