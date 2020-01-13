بوالخطابية يبحث وضع آلية تنظم اللوحات الإعلانية والدعائية داخل طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 13 يناير 2020, 01:22 صباحا
اجتماع المجلس التسييري لبلدية طبرق, 12 يناير 2020 (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع أعضاء المجلس ومدير مكتب التراخيص، إمكانية وضع آلية تنظم عمل اللوحات الإعلانية والدعائية داخل البلدية.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، ناقش الاجتماع إمكانية تحديد المواقع وتصنيفها ووضع المواصفات للوحات الإعلانية، في إطار تجميل المدينة وتنظيم الدعاية والإعلان داخل بلدية طبرق.

وأضاف المكتب أن إيراد هذه اللوحات سيكون من صالح بلدية طبرق لكي يتم استثماره وصرفه على المشاريع الصغرى والمتوسطة بالمدينة كالتعشيب والطلاء والترميم وغيرها.

حضر الاجتماع عضو المجلس السيد عبدالكريم بوطابونه، ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية مسعود الوهراني والمهندس نصر شرح البال مدير مكتب المشروعات، ورئيس مكتب الرخص عمر القذافي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنية جديدة تساعد في تحديد الخلايا السرطانية بدقة وسرعة