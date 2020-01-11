رئيس وأعضاء مجلس بلدية سرت الجديد يؤدون اليمين القانونية

عضو بالمجلس التسييري الجديد لبلدية سرت خلال تأديته اليمين القانونية، 11 يناير 2020. (بلدية سرت)

أدى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت بمقر البلدية، السبت، اليمين القانونية أمام وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة، حسن محمد إبراهيم، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة صلاح فرج سلطان.

وبدأت مراسم تأدية اليمين القانونية بقسم رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر سالم، وأعضاء المجلس فتحي فرج أبورواى، وصالح الدعيكى وفرج عبد المجيد إبراهيم، وعبد العالى عثمان هيبلو، حسب تصريح مدير مكتب العلاقات ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط».

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وعقب تأدية اليمين، وجه عضوي مجلس النواب عن سرت ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومجلس الأعيان، التهاني للمجلس الجديد، مؤكدين دعمهم الكامل له، وعملهم على مساعدته في التغلب على الأزمات، والتنسيق معه في عدة ملفات مهمة على رأسها إعادة إعمار المدينة.

وحضر المراسم عضوي مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، وزايد هدية، ورؤوساء وعمداء بلديات جنزور وغريان والعربان وبني وليد وزمزم والسبيعة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالبلدية، وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل المدينة.

عضو بالمجلس التسييري الجديد لبلدية سرت خلال تأديته اليمين القانونية، 11 يناير 2020. (بلدية سرت)

عضو بالمجلس التسييري الجديد لبلدية سرت خلال تأديته اليمين القانونية، 11 يناير 2020. (بلدية سرت)