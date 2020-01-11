بلدية سرت تعلن وصول مساعدات طبية وغذائية خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 01:59 مساء
عدد من المجتمعين في بلدية سرت لمناقشة احتياجات المدينة، 10 يناير 2020 (الإنترنت).

أعلنت بلدية سرت أن سلسلة من القوافل الطبية والسلع التموينية ستصل إلى مدينة سرت خلال الساعات المقبلة، بعد سيطرة قوات القيادة العامة على المدينة الإثنين الماضي.

ونقلت البلدية عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قوله إنه من المقرر وصول أكثر من تسع شاحنات وقود أيضا إلى سكان سرت، فضلا عن مستلزمات طبية وإسعافية وأدوية غسيل الكلى لمستشفى ابن سينا بالمدينة، حسب صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

وخلال اجتماع عقد بمقر البلدية، أمس الجمعة، جرى الاتفاق على أن يتكفل المجلس التسييرى سرت بحصر كل الاحتياجات العاجلة لقطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والأمن، وإحالتها إلى الحكومة الموقتة.

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حضر الاجتماع الذي ناقش ملف الأمن العام، عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة البهلول الصيد، ورئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، ومدير الأمن العقيد ميمي لأمين، وعدد من المسؤولين بالحكومة الموقتة، منهم رؤساء جهاز المخابرات العامة والهجرة غير الشرعية وأمن السواحل.

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