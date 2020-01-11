كونتي والسراج في روما: ندعم مؤتمر برلين ومبادرة وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 07:14 مساء
السراج وكونتي خلال مؤتمر صحفي في روما، 11 يناير 2020 (الإنترنت)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على دعم مؤتمر برلين ومبادرة وقف إطلاق النار، وقال في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم في روما إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة فيما تخص الديون المتراكمة التي توقف سدادها منذ العام 2014.

إلى ذلك جدد السراج في كلمته خلال المؤتمر، ترحيبه بالمبادرة الروسية التركية الداعية لوقف إطلاق النار، كما رحب بجميع المبادرات التي تهدف إلى ذلك، «على أن تكون متسقة مع شرطنا لانسحاب القوات المعتدية على عاصمتنا» إلى ماقبل 4 أبريل 2019.

وقال السراج إنه يتطلع إلى أن يسفر مؤتمر برلين عن تطورات إيجابية لوقف الحرب والتدخل الأجنبي، معربا عن استغرابه للصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين وراح ضحيتها ألفي مواطن،  وكان آخرها طلاب الكلية العسكرية. 

وأوضح أن اللجنة المشتركة التي جرى الاتفاق بشأنها مع الجانب الإيطالي «ستعمل على مراجعة ديون الشركات الإيطالية لاستكمال مستحقاتها حتى يمكن لها مواصلة عملها في ليبيا».

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