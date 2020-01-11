«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار متفرقة على سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 03:01 مساء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المحتمل سقوط أمطار متفرقة على عدد من سواحل ليبيا، اليوم السبت، مع تسجيل سطح البحر درجات حرارة تبلغ 19 درجة.

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري المتوقعة على سواحل ليبيا، اعتبارا من التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأحد، أنه لا يوجد تحذيرات بحرية، وهذه حالة السواحل:

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة اليوم ويوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، على أن تكون سرعة الريح ما بين 5 و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.00 متر، على أن يكون البحر خفيف الموج، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة اليوم على ساحل بنغازي، والريح سرعتها بين 10 و15 عقدة، وارتفاع الموج تـراوح ما بين 0.50 و1.00 متر، والبحر خفيف الموج، والرؤية جيدة.

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