بوريل مستعد للقاء حفتر في روما أو بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 04:12 مساء
صورة مجمعة تشمل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والمشير خليفة حفتر.

قال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه مستعد للقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بروكسل أو روما، حسب ما نقلت وكالة «آكي» عن بيتر ستانو الناطق باسم بوريل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستانو، في بروكسل اليوم الأربعاء، عقب لقاء المسؤول الأوروبي مع  فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأوضح ستانو أن حديث بوريل عن «القادة الليبيين الآخرين»، الذين سيقابلهم يشمل المشير حفتر أيضًا، مشيرًا إلى استعداده للقاء «جميع الجهات الفاعلة وكل أولئك الذين يمكنهم أن يسهموا في حل ما»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وصباح اليوم، قال بوريل إنه سيجتمع مع «قادة ليبيين آخرين في روما أو بروكسل»، بخلاف السراج؛ لمحاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

والتقى السراج، رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل إضافة إلى بوريل، لدى وصوله إلى بروكسل اليوم. والإثنين الماضي، أعلنت «خارجية الوفاق» تأجيل زيارة الوفد الأوروبي المكون من الممثل السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى حين إشعار آخر «نظرًا للظروف الراهنة».

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