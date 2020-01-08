السراج يلتقي بوريل ورئيس المجلس الأوروبي في بروكسل

لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، 8 يناير 2020، (المجلس الأوروبي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوسيب بوريل، لدى وصوله إلى بروكسل اليوم الأربعاء.

وكان المسؤول الأوروبي بوريل تحدث على هامش اجتماع هيئة المفوضين لمناقشة الأزمات في ليبيا وإيران والعراق، عن أنه سيلتقي السراج «وزعماء ليبيين آخرين في بروكسل أو روما لتحليل الوضع معهم».

والإثنين الماضي، أعلنت «خارجية الوفاق» تأجيل زيارة الوفد الأوروبي المكون من الممثل السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى حين إشعار آخر «نظرا للظروف الراهنة».

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وأمس الثلاثاء، قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إن «عمل جار من أجل وساطة ومبادرة أوروبية» بشأن الصراع العسكري الراهن في ليبيا، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل هذه الجهود، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

واختتم السراج الإثنين، زيارة إلى الجزائر رفقة وفد ضم وزيري الخارجية والداخلية محمد سيالة وفتحي باشاغا، حيث شهدت الزيارة «التشاور حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة»، وفق الرئاسة الجزائرية.