«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.5 متر على ساحل طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستتراوح بين الجيدة والمتوسطة على طول الساحل، كما أن السماء ستكون قليلة السحب.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- الرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و10 عقدة.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.75 ومترين.

- درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمالية سقوط أمطار على أقصى الساحل الشرقي.

- الريـح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.

- البحر قليل الاضطراب بوجه عام، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر، ويصل إلى 3.50 متر على ساحل طبرق.

- درجة الحرارة تسجل 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل طبرق بسبب نشاط الرياح واضطراب البحر.