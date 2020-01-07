ضبط أحد المتهمين بخطف وقتل مواطن في طرابلس

مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قبض أفراد مكتب البحث الجنائي في مديرية أمن طرابلس على أحد المتهمين في واقعة خطف مواطن جنوب طرابلس.

وضبط أفراد القسم سلاح الجريمة، إضافة إلى جوازات سفر مزورة، وجواز سفر المجني عليه، حسب بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن المتهم بمعاونة آخريْن لم يتم ضبطهما بعد، خطفوا المجني عليه من عيادته في عمارات حي صلاح الدين، قبل أن يعذبوه ويقتلوه، بعدما سرقوا 25 ألف دولار كانت بحوزته، إضافة إلى سيارته، التي تم استرجاعها، وقد أُحيل المتهم إلى مركز شرطة الهضبة.

وفي سياق آخر، تمكن مكتب البحث الجنائي من ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار على سيارة ومنزل ومحل بدائرة مركز شرطة غوط الشعال، إذ عثر بحوزته على بندقية آلية وقاذف آر بي جي وقنبلة يدوية.