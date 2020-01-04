السوق الموازية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في أول تعاملات الأسبوع. فقد انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.1 دينار اليوم السبت، مقابل 4.13 دينار أول من أمس الخميس.

في حين ارتفع كل من العملة الأوروبية الموحدة والعملة البريطانية، ليغلق سعر صرف اليورو عند 4.6 دينار اليوم، مقابل 4.57 دينار الخميس. وأيضًا الجنيه الاسترليني ارتفع إلى 5.33 دينار مقابل 5.26 دينار خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الليرة التركية اليوم عند 0.70 دينار، زادت العملة التونسية إلى 1.45 دينار مقابل 1.42 دينار الخميس.