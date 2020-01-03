حفتر يعلن «الجهاد والنفير» بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 11:12 مساء

أعلن القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، «المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون»، وذلك في كلمة ردا على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق.

وتابع حفتر في كلمة مباشرة اليوم، أن «تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدي الشعب الليبي وقواته المسلحة والعالم بعد أن استنذف الإرهاب منذ الرابع من أبريل كل طاقاته وتلقى من الضربات الموجعة ما أفقده غالبية مقاتليه وعتاده».

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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