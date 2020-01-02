«الهروج» تبحث مراحل صيانة وتطوير حقولها النفطية في ميزانية 2020

من اجتماع مجلس إدارة شركة الهروج النفطية اليوم الخميس. (مؤسسة النفط)

ناقش الاجتماع السنوي لشركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الخميس، 7 مشروعات رئيسية ضمن خطط واستراتيجيات الشركة، من المقرر تنفيذها خلال العام 2020.

وبحث الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، برامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020، ومناقشة تنفيذ البرامج التطويرية والمشاريع المعتمدة في موعدها المحدد، للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج بالشركة، وفق الصفحة الرسمية لمؤسسة النفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب المؤسسة، فقد ناقش الاجتماع المراحل الأولى لإعادة تشغيل حقل الغاني، وصيانة حقل الناقة، وتطوير حقل آمال، واستبدال خطوط الضخ رقم 36 – 30، وصيانة مرسى الشحن، وتركيب محطات حقن المياه لحقل آمال، وحفر آبار تطويرية، ووضعها على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

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ونوه صنع الله إلى «اتجاه الشركة لتنفيذ المشاريع المهمة بتطبيق برامج المسار السريع (fast track)، والتي ستوفر الوقت كونه من أهم العوامل لتحقيق النتائج المرجوة للإنتاج المبكر وتحقيق دخل إضافي سريع للدولة، وأسوة أيضا بما تقوم به العديد من الشركات العالمية».

وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الشكر للعاملين بالشركة على جهودهم في «إعادة فتح حقل الغاني وتشغيله جزئيا من جديد، بعد تعرضه لعمليات التخريب والتدمير، مما أدى إلى فقدانه حوالي 40 ألف برميل في اليوم من الإنتاج الكلي للشركة».

من جانبه، عرض رئيس الشركة «تفاصيل المراحل التي اتخذتها الشركة في إعادة تشغيل حقل الغاني وبعض الحقول المتضررة، وصيانة الآبار بحقلي الناقة وآمال، وصيانة الخزانات المتضررة بمناطق عمليات الشركة من حقول وموانئ والظروف الصعبة التي صاحبت تلك الأعمال».

يشار إلى أن شركة الهروج تعمل على استكشاف وإنتاج النفط في عدد ثمانية عقود امتياز، وتشير تقديرات رسمية إلى أن إنتاج هذه الشركة المشتركة من العمليات المُجمعة على 20 حقلاً نفطياً نحو أكثر من 100 ألف برميل يومياً.