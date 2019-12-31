«داخلية الوفاق» تحتفل بأعضاء إدارة العمليات الأمنية المتدربين في تركيا

أعضاء إدارة العمليات الأمنية الذين تلقوا دورة تخصصية في تركيا. (وزارة الداخلية)

أقامت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، حفلا لمناسبة تخريج أعضاء تابعين للإدارة بعد تلقيهم دورة تخصصية (ثالثة) في تركيا، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الحفل مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري، ومدير معهد التدريب التخصصي، ومدير إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وتقدم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتهنئة لأعضاء الإدارة، الذين اجتازوا هذه الدورة، مثمنا انضباطهم واحترامهم طوال فترة انعقادها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في الحياة العملية.

وقالت وزارة الدخلية بحكومة الوفاق إن الوفد الليبي كرم في نهاية الحفل مدير مركز العمليات الخاصة التركية، وقدم له دروعا باسم وزارة الداخلية الليبية وباسم الإدارة العامة للعمليات الأمنية.