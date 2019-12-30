رويترز: المعارضة التركية ترفض مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 04:07 مساء

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، اليوم الإثنين، إنه يعارض مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركية في ليبيا، معتبرا أن «مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته تسعى لموافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا، بعدما طلبت حكومة الوفاق بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الدعم من أنقرة، في مواجهة قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

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وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال شفيق أوز، بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أوز، «نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية، وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة.. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا».

وتابع أن «إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها.. نرى مشروع القرار أمرا سلبيا».

وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهوري مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سورية، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات، ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

والتقى جاويش أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.

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ويوم 27 نوفمبر وقَّعت حكومة الوفاق والحكومة التركية مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما آثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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