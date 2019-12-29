«الهلال الأحمر»: ألف نازح مصابون بأمراض مزمنة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 01:56 مساء
متطوعو الهلال الأحمر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة الأزمة في جمعية الهلال الأحمر فرع ترهونة، خليل عمران، وجود أكثر من ألف نازح مصاب بأمراض مزمنة في المدينة، مشيرا إلى أن «إجمالي الأسر النازحة بترهونة بلغ سبعة آلاف أسرة».

وقال عمران إن الجمعية تعاني نقصا في الإمكانات مع بداية فصل الشتاء، بالإضافة إلى نقص في الأدوية، وفق ما أفادت، اليوم الأحد، وكالة الأنباء الليبية «وال».

وناشد عمران، الجهات العامة والخاصة وأهالي الخير، التبرع من أجل دعم ومساعدة الأسر النازحة بالمدينة.

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من جهتها، عبرت بعثة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها الشديد من «المعلومات الواردة من ترهونة والمناطق المجاورة والتي تتضمن أخبارًا عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين».

وشددت البعثة على أن هذه الانتهاكات «قيد التوثيق الدقيق» تمهيدًا لوضعها أمام القضاء الجنائي المحلي والدولي، كما دانت استمرار تعريض حياة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات المسلحة.

وفي يونيو الماضي، أعلن أمين الجمعية، مصطفى أبوزويدة، أن العدد الإجمالي للأسر النازحة من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس إلى المدينة بلغ نحو 4 آلاف أسرة.

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