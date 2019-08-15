«الهلال الأحمر» فرع ترهونة تتسلم 7 جثامين من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 09:15 مساء
متطوعو الهلال الأحمر أثناء تسليم الجثامين. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر)

أعلنت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر، اليوم الخميس، أن «فريق انتشال الجثث أجرى برفقة مكتب البحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية» التابع لفرع الجمعية في طرابلس «عملية تسليم 7 جثامين تم التعرف عليها وتسليمها لمكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة الذي بدوره قام بتسليمها لفرع الهلال الأحمر ترهونة».

وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية جرت «بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ وبالتنسيق مع الهلال الأحمر فرع الزاوية» في إطار استكمال مسيرة العمل التطوعي الإنساني للجمعية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن «فريق انتشال الجثث تسلم (أول أمس) برفقة فريق البحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس من مكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة عدد 12 جثمانا تم تسلمها عن طريق فرع الهلال الأحمر ترهونة».

وأضافت أن الجثامين الـ12 نقلت بعد تسلمها «بالتنسيق مع الهلال الأحمر فرع الزاوية لمستشفى الزاوية التعليمي»، مشيرا إلى أنه جرى التعرف على هوية خمس جثامين منها وتسليمها إلى ذويها بعد عملية التأكد من هويتها.

ونوهت الأمانة العامة إلى أن الفريقين لا يزالان «يعملان على كيفية التعرف على باقي الجثث وعددها 7 التي سيتم نقلها من دار الرحمة بمستشفى الزاوية إلى مدينة الأصابعة ليتم تحديد هويتها، وذلك بالتنسيق مع باقي الفروع التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، التي تكاتفت منذ البداية في تقديم هذه الخدمة الإنسانية».

يشار إلى أن الجثامين تعود لضحايا الحرب التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة.

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