السيسي يؤكد لترامب أهمية دور «الجيش الوطني الليبي» في مكافحة الإرهاب و«تقويض الميليشيات»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 08:18 مساء
ترامب والسيسي يتصافحان خلال لقاء سابق. (الناطق باسم الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم الخميس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره»، وفق ما نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاتصال الهاتفي الذي أجره الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأميركي جرى خلاله «التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا».

وأضاف راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لنظيره الأميركي «دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره»، كما شدد «في الوقت ذاته على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».

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كان الرئيس المصري ناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأزمة الليبية، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم، حيث جدد السيسي التأكيد على «ثوابت موقف مصر الداعم استقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية».

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