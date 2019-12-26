عقيلة يرد على تصريحات إردوغان بشأن وجود مليون تركي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 12:00 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: رويترز)

علق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بشأن وجود مليون تركي مقيم في ليبيا.

ونقل المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، عبدالحميد الصافي، عن عقيلة قوله إن «المقيمين الأتراك وغيرهم يعاملون طبقا للقوانين الليبية، التي تحفظ لهم حقوقهم، وليسوا في حاجة إلى تدخلات عسكرية من دولهم لحمايتهم»، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية الأربعاء.

وفي ما يتعلق بالليبيين من أصول مختلفة، أشار رئيس «النواب» إلى أنهم «ليسوا جاليات أجنبية ولا رعايا لدول أخرى، باعتبارهم يحملون الجنسية الليبية، ويتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم، ولم يسبق أن تمت معاملتهم على نحو سيئ».

وطالب عقيلة المجتمع الدولي «باتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه التصريحات»، داعيا جامعة الدول العربية إلى «إدانة سياسات النظام التركي».

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ويوم الأحد الماضي، قال إردوغان خلال إطلاق غواصة بحرية بمدينة كولجك التركية، إن «تركيا ستقيم كل الإمكانات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى ليبيا في البر والبحر والجو»، وتحدث عن وجود «مليون تركي يعيشون في ليبيا»، دون أن يحدد مصدر هذا الرقم.

وارتفعت وتيرة الجدل منذ توقيع حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي التفاهم، تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية، وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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