أسعار صرف العملات بالسوق الرسمية في ختام تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 11:05 صباحا

صعد سعر صرف الدولار على نحو طفيف مقابل الدينار في السوق الرسمية الخميس.

وارتفعت العملة الأميركية بفارق 0.0001 دينار، مسجلة 1.4036 دينار مقابل 1.4035 دينار، الثلاثاء، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما صعد اليورو بفارق 0.0003 دينار، مسجلا 1.5559 دينار، مقابل 1.5556 دينار الثلاثاء، في حين هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.8179 دينار مقارنة بـ1.827 دينار، الثلاثاء، بفارق 0.0091 دينار.

وبالنسبة لدول الجوار، انخفض الدينار التونسي بفارق 0.0008، مسجلا 0.4931 دينار مقابل 0.4939 دينار، الثلاثاء، بينما واصل الدينار الجزائري استقراره عند 0.117 دينار ليبي.

وعلى صعيد عملات دول مجلس التعاون، هبط الريال السعودي إلى 0.374 دينار مقارنة بـ0.3741 دينار، الثلاثاء، بفارق 0.0001، في حين حافظ الدرهم الإماراتي على مستوى 0.3821 دينار.

وهبطت الليرة التركية بفارق 0.0002، مسجلة 0.2362 مقارنة بـ0.2364 دينار، الثلاثاء، بينما ارتفع الإيوان الصيني إلى 0.2007 دينار مقابل 0.2001 دينار، الثلاثاء، بينما استقر الين الياباني عند 1.28 دينار.

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