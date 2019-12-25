انتهاء التسجيل في قرعة الحج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 09:53 صباحا
طواف الحجاج حول الكعبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، انتهاء التسجيل في قرعة الحج، وذلك بحلول الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأربعاء.

وكانت الهيئة أصدرت تعليماتها بتمديد فترة التسجيل إلى 24 ديسمبر الجاري، حيث وجهت لجنة الاستعداد لموسم الحج إلى وضع آلية لبعض الحالات التي لم تقبل منظومة الحج تسجيلها، بسبب عدم احتواء سجلات قيد عائلية على أسماء زوجات أجنبيات، أو لعدم فصل قيد الأبناء عن آبائهم بمنظومة الرقم الوطني، وغيرها من الاعتبارات التقنية، التي تحرم مثل تلك الحالات من التسجيل.

وبشأن إجراء القرعة لعامين هجريين، نوهت الهيئة بأن الإجراء استثنائي؛ حتى تكون القرعة في كل عام للعام الذي يليه، أي أن قرعة العام 1443هـ (2022م)، ستكون في العام 1442هـ (2021م).
 

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